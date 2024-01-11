Лидеры должны выполнять это решение: Зеленский об инициативе ЕС предоставить Украине миллион артснарядов
Киев • УНН
Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.
Украина нуждается в артиллерийских снарядах, которые ЕС обещал предоставить стране. Необходимо политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, передает корреспондент УНН.
Детали
Решение по артиллерийскому пакету. Это очень мощно и очень правильно. Единственное, что мы рассчитывали на него в марте, и именно до марта было предложение с эстонской стороны и других лидеров передать Украине миллион снарядов. Мы не получили полный пакет, и сегодня, я считаю, можно политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением
Зеленский добавил, что эти лидеры должны выполнять это решение, которые сами же принимали, и если "их слово чего-то стоит".
Очень хотелось, чтобы мы видели контракты. Мы знаем, что сроки иногда подводят наших военных, но если у нас будут перед глазами контракты - это уже дает надежду, что, пусть с отсрочкой, с задержками, но все-таки, это придет на поле боя. То есть, эту инициативу можно довести до конца
Напомним,
Европейский Союз поставил цель обеспечить Украину одним миллионом артиллерийских снарядов до марта 2024 года.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз сдержит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов, но признал, что "это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы".
Лидеры должны выполнять это решение: Зеленский об инициативе ЕС предоставить Украине миллион артснарядов
Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.
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