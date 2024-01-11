путін хоче «маленьких перемог» перед виборами, тому рф готуватиме контрнаступ – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський очікує, що росія прагнутиме "маленьких перемог" перед виборами путіна; Україні потрібно більше зброї для ефективної оборони.
росія готуватиме контрнаступ, щоб перед виборами диктатора путіна здобути хоч якісь "маленькі перемоги". Це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю із представниками балтійських ЗМІ, передає кореспондентка УНН.
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"Так, вони будуть",- відповів Зеленський на запитання про те, чи будуть росіяни готувати контрнаступальні дії.
Коли? Ну, розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних перемог маленьких, щоб інформаційно підіймати перед і готуватись до чогось глобального або масового після.
За словами Зеленського, росія так і не змогла нічого окупувати, бо всі території, куди прийшли росіяни просто вщент зруйновані.
"Вони не бояться вбивати цивільних, тому це дуже складний ворог",- зауважив президент.
Водночас голова держави наголосив на тому, що Україні досі не вистачає зброї, щоб ефективно просуватися на фронті.
"Якби росіяни не контролювали небо, а у нас була б достатня кількість систем ППО, ми би знищили їх авіацію", - сказав Зеленський та додав: "нема великих кроків в України, тому що вони контролюють небо".
Нагадаємо
На цій же ж пресконференції із балтійськими медіа Президент України Володимир Зеленський заявив, що через наявність в Україні західної зброї, ЗСУ змогли знищити 12 літаків за раз та 26 ворожих гелікоптерів за добу.