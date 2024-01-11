путин хочет "маленьких побед" перед выборами, поэтому рф будет готовить контрнаступление - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский ожидает, что россия будет стремиться к "маленьким победам" перед выборами Путина; Украине нужно больше оружия для эффективной обороны.
россия будет готовить контрнаступление, чтобы перед выборами диктатора Путина получить хоть какие-то "маленькие победы". Это заявил президент Владимир Зеленский во время интервью с представителями балтийских СМИ, передает корреспондентка УНН.
Детали
"Да, они будут",- ответил Зеленский на вопрос о том, будут ли россияне готовить контрнаступательные действия.
[Ну, понимая, что человек готовится к выборам, примерно понятно, что они хотят каких-то тактических побед маленьких, чтобы информационно поднимать перед и готовиться к чему-то глобальному или массовому после.
По словам Зеленского, россия так и не смогла ничего оккупировать, потому что все территории, куда пришли россияне просто полностью разрушены.
"Они не боятся убивать гражданских, поэтому это очень сложный враг",- отметил президент.
В то же время глава государства отметил, что Украине до сих пор не хватает оружия, чтобы эффективно продвигаться на фронте.
"Если бы россияне не контролировали небо, а у нас было бы достаточное количество систем ПВО, мы бы уничтожили их авиацию", - сказал Зеленский и добавил: "нет больших шагов у Украины, потому что они контролируют небо".
Напомним,
На этой же пресс-конференции с балтийскими медиа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за наличия в Украине западного оружия, ВСУ смогли уничтожить 12 самолетов за раз и 26 вражеских вертолетов за сутки.
путин хочет "маленьких побед" перед выборами, поэтому рф будет готовить контрнаступление - Зеленский
Зеленский ожидает, что россия будет стремиться к "маленьким победам" перед выборами Путина; Украине нужно больше оружия для эффективной обороны.
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