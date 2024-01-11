Завдяки західній зброї Україна знищила 26 гелікоптерів за добу - Зеленський
Київ • УНН
Використовуючи західну зброю, Україна знищила 12 літаків і 26 вертольотів за один день, заявив президент Зеленський. Він наголосив на ефективності далекобійної зброї проти російських атак.
Через наявність в Україні західної зброї, ЗСУ змогли знищити 12 літаків за раз та 26 ворожих гелікоптерів за добу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю із представниками балтійських ЗМІ, передає кореспондентка УНН.
Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали. Я не говоритиму яку, але партнери, слухаючи зрозуміють. Деякою далекобійною зброєю, яку вони нам дали ми знищили 26 гелікоптерів за добу. 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи й працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим.
Деталі
За словами Зеленського, далекобійна зброя, надана Україні це частина протиповітряної оборони України, бо вона знищує засоби, яким рф б’є по українських містах.
Також президент зауважив, що чим швидше та чим більше Україна отримає зброї та систем ППО, тим більше людей вдасться врятувати від російського терору.
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