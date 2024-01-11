Завдяки західній зброї Україна знищила 26 гелікоптерів за добу - Зеленський

Через наявність в Україні західної зброї, ЗСУ змогли знищити 12 літаків за раз та 26 ворожих гелікоптерів за добу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю із представниками балтійських ЗМІ, передає кореспондентка УНН.

Партнери знають, що деяку зброю, яку вони нам дали. Я не говоритиму яку, але партнери, слухаючи зрозуміють. Деякою далекобійною зброєю, яку вони нам дали ми знищили 26 гелікоптерів за добу. 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи й працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим.