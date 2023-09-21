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СБУ та ВМС завдали масштабний удар по військовому аеродрому "Саки" в Криму - джерела

СБУ та ВМС завдали масштабний удар по військовому аеродрому "Саки" в Криму - джерела

Київ • УНН

 • 391023 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Цитата

«Цієї ночі СБУ та ВМС нанесли масштабний вогневий удар по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму», - повідомили джерела в СБУ.

Деталі

За даними наших джерел у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Mojaher». Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

«Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети «Нептун». Цікаво, що навіть русняві телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати - пишуть про не менше 30 загиблих військових», - зазначають джерела.

В СБУ запевняють, що із кожним днем «бавовна» в Криму буде квітнути все більше - окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

Доповнення

Тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Російське міноборони повідомляє про нібито збиття 19 дронів.

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