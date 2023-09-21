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Над Кримом було “знищено” 19 дронів - міноборони рф

Над Кримом було “знищено” 19 дронів - міноборони рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Російське міноборони повідомляє про нібито збиття 19 дронів, пише УНН.

Цитата 

“У ніч із 20 на 21 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що засобами протиповітряної оборони нібито було знищено над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму 19 українських БПЛА. Також над курською, бєлгородською та орловською областями “ліквідували” по одному дрону.

Нагадаємо

У низці міст тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Кримській вітер повідомляв про атаку дронів та нібито роботу ППО.

Українські Національні Новини

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