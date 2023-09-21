Над Кримом було “знищено” 19 дронів - міноборони рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Російське міноборони повідомляє про нібито збиття 19 дронів, пише УНН.
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“У ніч із 20 на 21 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що засобами протиповітряної оборони нібито було знищено над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму 19 українських БПЛА. Також над курською, бєлгородською та орловською областями “ліквідували” по одному дрону.
Нагадаємо
У низці міст тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Кримській вітер повідомляв про атаку дронів та нібито роботу ППО.