Над Кримом було “знищено” 19 дронів - міноборони рф

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“У ніч із 20 на 21 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засобами протиповітряної оборони нібито було знищено над акваторією Чорного моря та територією тимчасово окупованого Криму 19 українських БПЛА. Також над курською, бєлгородською та орловською областями “ліквідували” по одному дрону.

Нагадаємо

У низці міст тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Кримській вітер повідомляв про атаку дронів та нібито роботу ППО.