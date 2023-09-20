У Криму нічна “бавовна” у декількох містах: атакують дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У низці міст тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Кримській вітер повідомляє про атаку дронів та нібито роботу ППО, пише УНН.
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“Підписники повідомляють, що літають дрони – наліт на аеродром у Новофедорівці, лунають вибухи – їх чують також у Євпаторії та Саках”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що нібито працює росППО - стріляє "Панцир-С1".
Загалом вибухи було чутно у Севастополі, на околицях Сімферополя, у Чорноморську, Євпаторії, Саках та Новофедорівці.
Нагадаємо
Сили оборони України сьогодні ранком вразили командний пункт Чорноморського флоту рф біля Севастополем.