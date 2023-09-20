Українські військові вразили командний пункт Чорноморського флоту рф біля Севастополя - Стратком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сили оборони України сьогодні ранком вразили командний пункт Чорноморського флоту рф біля Севастополем, передає УНН із посиланням на СтратКом ЗСУ.
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"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя", - йдеться у повідомленні.
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В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працює ворожа ППО. Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту помітили димову завісу.
Згодом місцеві жителі повідомили про "приліт" по військовій частині зс рф поблизу Севастополя. Своєю чергою окупаційна влада заявила про нібито збиття БПЛА.