Украинские военные поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя - Стратком
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Силы обороны Украины сегодня утром поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя, передает УНН со ссылкой на СтратКом ВСУ.
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"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя", - говорится в сообщении.
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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, работает вражеская ПВО. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу.
Впоследствии местные жители сообщили о "прилете" по воинской части вс рф вблизи Севастополя. В свою очередь оккупационные власти заявили о якобы сбитом БПЛА.