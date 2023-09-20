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Украинские военные поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя - Стратком

Киев • УНН

 • 249862 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Силы обороны Украины сегодня утром поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя, передает УНН со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Цитата

"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя", - говорится в сообщении.

Ранее

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, работает вражеская ПВО. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу.

Впоследствии местные жители сообщили о "прилете" по воинской части вс рф вблизи Севастополя. В свою очередь оккупационные власти заявили о якобы сбитом БПЛА.

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