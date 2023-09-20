Вибухи в Севастопольському районі: повідомляють про "приліт" по військовій частині рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Місцеві жителі повідомляють про "приліт" по військовій частині зс рф поблизу Севастополя. Своєю чергою окупаційна влада заявляє про нібито збиття БПЛА, пише УНН.
Деталі
Telegram - канал “Кримський вітер” повідомляє, що дим піднімається з військової частини в районі села Верхньосадове під Севастополем.
Тим часом призначений рф так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив, у Севастопольському районі що нібито було збито безпілотники
“Унаслідок роботи засобів ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА”, - йдеться у повідомленні.
развожаєв зазначив, що постраждалих буцімто немає. Є “невелике” загоряння трави у Верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава.
Також повідомив, що у районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування.
Доповнення
Як повідомляв раніше УНН, в тимчасово окупованому Криму 20 вересня пролунали вибухи, працювала ворожа ППО. Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту помітили димову завісу.