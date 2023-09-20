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Вибухи в Севастопольському районі: повідомляють про "приліт" по військовій частині рф

Вибухи в Севастопольському районі: повідомляють про "приліт" по військовій частині рф

Київ • УНН

 • 190665 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Місцеві жителі повідомляють про "приліт" по військовій частині зс рф поблизу Севастополя. Своєю чергою окупаційна влада заявляє про нібито збиття БПЛА, пише УНН.

Деталі

Telegram - канал “Кримський вітер” повідомляє, що дим піднімається з військової частини в районі села Верхньосадове під Севастополем.

Тим часом призначений рф так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив, у Севастопольському районі що нібито було збито безпілотники

“Унаслідок роботи засобів ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА”, - йдеться у повідомленні.

развожаєв зазначив, що постраждалих буцімто немає. Є “невелике” загоряння трави у Верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава.

Також повідомив, що у районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування.

Доповнення

Як повідомляв раніше УНН, в тимчасово окупованому Криму 20 вересня пролунали вибухи, працювала ворожа ППО. Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту помітили димову завісу. 

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