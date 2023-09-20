Взрывы в Севастопольском районе: сообщают о "прилете" по воинской части рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Местные жители сообщают о "прилете" по воинской части вс рф вблизи Севастополя. В свою очередь оккупационные власти заявляют о якобы сбитии БПЛА, пишет УНН.
Детали
Telegram - канал “Крымский ветер” сообщает, что дым поднимается из воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.
Тем временем назначенный рф так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, в Севастопольском районе что якобы были сбиты беспилотники
“В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА”, - говорится в сообщении.
развожаев отметил, что пострадавших якобы нет. Есть “небольшое” возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава.
Также сообщил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки.
Дополнение
Как сообщал ранее УНН, во временно оккупированном Крыму 20 сентября прогремели взрывы, работала вражеская ПВО. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу.