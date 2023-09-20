В Криму повідомляють про потужні вибухи: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, працює ворожа ППО. Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту помітили димову завісу, повідомляють місцеві Telegram -канали, пише УНН.
Деталі
Місцеві жителі тимчасово окупованої Оленівки в Криму повідомляють про потужні вибухи.
Також повідомляється про вибухи в тимчасово окупованих Севастополі та Феодосії. Зазначається, що там активно працює ворожа ППО.
Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту рф біля Інкермана місцеві жителі помітили димову завісу.
Доповнення
19 вересня у тимчасово окупованому Криму також повідомляли, що було чутно звуки вибухів - в Севастополі та Чорноморському районі.
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