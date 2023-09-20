В Криму повідомляють про потужні вибухи: що відомо

Деталі

Місцеві жителі тимчасово окупованої Оленівки в Криму повідомляють про потужні вибухи.

Також повідомляється про вибухи в тимчасово окупованих Севастополі та Феодосії. Зазначається, що там активно працює ворожа ППО.

Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту рф біля Інкермана місцеві жителі помітили димову завісу.

Доповнення

19 вересня у тимчасово окупованому Криму також повідомляли, що було чутно звуки вибухів - в Севастополі та Чорноморському районі.

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