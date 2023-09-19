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Останні дні є "чорними днями" для окупантів в Криму – розвідка

Останні дні є "чорними днями" для окупантів в Криму – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Останні дні, зокрема, 13-14 вересня є «чорними днями» для окупантів, зокрема в Криму. Такої кількості ураженої техніки й боєкомплекту вони давно не спостерігали. Про це повідомив під час телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Це частина комплексу заходів, які наразі тривають і власне щоранку ми фактично можемо читати новини із цього самого плану дій. Ми бачимо, що особливо часто з’являються новини з Криму, і повірте окупанти відчувають ці результати», - сказав Юсов.

Він зазначив, що навіть у частині власних зведень починають говорити правду.

«Можемо констатувати, що останні дні, зокрема, 13-14 вересня і інші є чорними днями для окупантів, зокрема в Криму. Такої кількості ураженої техніки і боєкомплекту вони давно не спостерігали. Далі буде – це активні заходи, які триватимуть», - заявив Юсов.

Доповнення

У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти. російські ЗМІ уточнили, що "бавовна" сталась на судноремонтному заводі ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.

Наслідки пожежі зафіксували супутники NASA. Журналісту УНН представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив інформацію про пошкодження російського великого десантного корабля та підводного човна. "Далі буде…", додав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Sky News повідомило, що Україна атакувала флот рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow. В українській розвідці заявили, що російські окупанти з великою ймовірністю не зможуть відновити пошкоджену техніку.

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