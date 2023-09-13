Удар по бухті Севастополя: у ГУР розповіли, що росія навряд чи зможе відновити пошкоджені підводий човен і корабель

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"Це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що з великою ймовірністю відновленню не підлягають. Знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого "ростов-на-дону" проекту 775, а також підводного човна - носія ракет "калібр" - це добрі новини для українських Сил безпеки і оборони, українських громадян, зрештою, для всіх людей доброї волі по світу", - заявив Юсов.

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За його словами, багато кримчан "відверто і щиро" раділи від звуків удару по російських військових кораблях, адже "розуміли, що триває демілітаризація Криму" від російських загарбників.

Раніше

13 вересня російські ЗМІ повідомили, що було здійснено нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще 26 постраждали, а також були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.

За даними британського ЗМІ Sky News, країна в ніч на середу атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.