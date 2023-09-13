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У ГУР підтвердили пошкодження російського корабля і підводного човна у Севастополі

У ГУР підтвердили пошкодження російського корабля і підводного човна у Севастополі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен. Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Цитата

«Можемо підтвердити пошкодження великого десантного корабля і підводного човна», - сказав Юсов.

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Доповнення

У міноборони росії повідомляли, що уночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.

російські змі пишуть, що, пошкоджені під час атаки на Севастополь дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».

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