"Далі буде": командувач Повітряних сил про атаку на завод окупантів у Севастополі

Цитата

“А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!”, - написав Олещук у Telegram.

“Далі буде…”, - додав він.

Доповнення

російські ЗМІ повідомляють, що в результаті нічної атаки на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі двоє людей загинули, ще 26 постраждали.

Супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі в Криму.