"Далі буде": командувач Повітряних сил про атаку на завод окупантів у Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил Микола Олещук прокоментував нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у Севастополі, в результаті якої пошкоджені підводний човен та десантний корабель. Він подякував українським пілотам за бойову роботу, повідомляє УНН.
Цитата
“А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!”, - написав Олещук у Telegram.
“Далі буде…”, - додав він.
Доповнення
російські ЗМІ повідомляють, що в результаті нічної атаки на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі двоє людей загинули, ще 26 постраждали.
Супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі в Криму.