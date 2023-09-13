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"Дальше будет": командующий Воздушных сил об атаке на завод оккупантов в Севастополе

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Командующий Воздушных сил Николай Олещук прокомментировал ночную атаку на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе, в результате которой повреждены подводная лодка и десантный корабль. Он поблагодарил украинских пилотов за боевую работу, сообщает УНН.

Цитата

“А пока оккупантов «штормит» и они до сих пор оправляются от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!”, - написал Олещук в Telegram.

“Дальше будет…”, - добавил он.

Дополнение

российские СМИ сообщают, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе два человека погибли, еще 26 пострадали.

Спутники NASA зафиксировали пожары на Севастопольском морском заводе в Крыму.

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