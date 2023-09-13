"Дальше будет": командующий Воздушных сил об атаке на завод оккупантов в Севастополе

Цитата

“А пока оккупантов «штормит» и они до сих пор оправляются от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!”, - написал Олещук в Telegram.

“Дальше будет…”, - добавил он.

Дополнение

российские СМИ сообщают, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе два человека погибли, еще 26 пострадали.

Спутники NASA зафиксировали пожары на Севастопольском морском заводе в Крыму.