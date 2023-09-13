"Бавовну" на морському заводі в Севастополі зафіксували супутники NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі в Криму, які виникли в результаті нічної атаки, передає УНН.
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Супутники NASA зафіксували пожежі на Севастопольському морському заводі після нічної атаки та тимчасово окупований Крим.
На карті видно три осередки вогню, який спалахнув сьогодні вночі.
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російські ЗМІ повідомляють, що в результаті нічної атаки на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі двоє людей загинули, ще 26 постраждали. Також пошкоджені підводний човен та десантний корабель.
Нагадаємо
У ніч на 13 вересня близько 3.40 у Севастополі пролунали гучні вибухи та виникла пожежа. Як повідомили у Національному центрі спротиву, було влучання в районі Південної бухти.