"Хлопок" на морском заводе в Севастополе зафиксировали спутники NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Спутники NASA зафиксировали пожары на Севастопольском морском заводе в Крыму, которые возникли в результате ночной атаки, передает УНН.
Детали
Спутники NASA зафиксировали пожары на Севастопольском морском заводе после ночной атаки и временно оккупированный Крым.
На карте видны три очага огня, который вспыхнул сегодня ночью.
Дополнение
российские СМИ сообщают, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе два человека погибли, еще 26 пострадали. Также повреждены подводная лодка и десантный корабль.
Напомним
В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрывы и возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты.