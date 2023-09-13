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У Севастополі чути потужні вибухи, є влучання – Центр національного спротиву

У Севастополі чути потужні вибухи, є влучання – Центр національного спротиву

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Севастополі у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Є влучання в районі Південної бухти. Про це повідомили у Національному центрі спротиву, передає УНН.

Деталі

Відомо, що у Південній бухті, де, ймовірно є "приліт", стоять кораблі та підводні човни Чорноморського флоту.

Як пише Кримський вітер, очевидці пишуть про виникнення пожежі.

Зокрема жителі Севастополя повідомляють, що після серії вибухів у небі над Корабельною стороною з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом. Офіційної інформації наразі не було.

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Нагадаємо

Напередодні вдень у Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму у вівторок прогримів вибух.

Українські Національні Новини

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