У Севастополі чути потужні вибухи, є влучання – Центр національного спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Севастополі у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Є влучання в районі Південної бухти. Про це повідомили у Національному центрі спротиву, передає УНН.
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Відомо, що у Південній бухті, де, ймовірно є "приліт", стоять кораблі та підводні човни Чорноморського флоту.
Як пише Кримський вітер, очевидці пишуть про виникнення пожежі.
Зокрема жителі Севастополя повідомляють, що після серії вибухів у небі над Корабельною стороною з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом. Офіційної інформації наразі не було.
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Нагадаємо
Напередодні вдень у Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму у вівторок прогримів вибух.