У Севастополі чути потужні вибухи, є влучання – Центр національного спротиву

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Відомо, що у Південній бухті, де, ймовірно є "приліт", стоять кораблі та підводні човни Чорноморського флоту.

Як пише Кримський вітер, очевидці пишуть про виникнення пожежі.

Зокрема жителі Севастополя повідомляють, що після серії вибухів у небі над Корабельною стороною з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом. Офіційної інформації наразі не було.

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Нагадаємо

Напередодні вдень у Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму у вівторок прогримів вибух.