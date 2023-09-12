У Офісі Президента розповіли, як рашисти проводили псевдовибори у тимчасово окупованому Криму

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"Окупанти створили такі умови, що написати можна будь-які цифри і результати явки - не було ні так званих списків виборців, ні їх реєстру. Особливо вразив той факт, що можна використовувати не тільки окупаційний паспорт, який росія насильно намагалася роздавати, а й українські паспорти та інші документи, що посвідчували особу. Окупантами також були організовані так звані "виїзні голосування" та "голосування онлайн", - заявила постпред.

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За її словами, російські окупанти організували "складну систему" псевдовиборів. Зокрема, з 1 по 4 вересня голосували нібито "переселенці" на окупованих екстериторіальних дільницях, у тому числі й в Криму.

"Саме на півострові було відкрито чи не найбільше екстериторіальних дільниць, кількість яких сягнула 22, сім з яких - на території Севастополя. Імовірно, що масовку чекали побачити саме у Севастополі. Так зване голосування в дільницях окупованого Криму тривало чотири дні. Разом з тим, окупантам не вдалося залучити багато людей", - повідомила Ташева.

З 8 по 10 вересня, продовжила постпред, фейкові вибори проводили у так званому "звичайному порядку" на новоокупованих територіях. Вона припустила, що загарбникам не вистачило людей, оскільки вони були змушені делегувати одних і тих самих осіб в різні проміжки часу почергово.

"Відомі також факти про залучення людей з окупованого Криму для роботи в окупаційних виборчих комісіях на новоокупованих територіях. Крім того, окупанти приховували імена учасників так званих "виборчих комісій", - зауважила представниця президента.

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Вона відзначила, що попри те, що пропагандистські ЗМІ "були наповнені" новинами про можливість проголосувати, то потім інформація з'являтися перестала. Ташева підкреслила, що це пов'язано з тим що план окупантів "зазнав фіаско і демонструвати фактично їм було нічого".

"Одна з найбільших окупаційних інформаційних агенцій "РІА-Новини Крим" зняла аж один сюжет, і той зафіксував відсутність охочих брати участь у відповідному фарсі. Вони змогли відзняти аж двох людей, одна з яких від спілкування відмовилися та намагалася триматися спиною до камери, а інший взагалі виявився громадянином росії, який проживав у Херсоні та мав посвідку на проживання в Україні. Тобто, це були звичайні статисти які грали свою роль", - поінформувала вона.

Нагадаємо

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що на сьогодні росія використовує Крим як базу для поширення своїх окупаційних політик на інші тимчасово окуповані території.