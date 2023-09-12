У Офісі Президента розповіли, як рашисти проводили псевдовибори у тимчасово окупованому Криму

ukru
29 березня, 17:57 • 271215 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 357647 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 298624 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 333835 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299016 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218924 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203748 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163816 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534412 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175487 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 161787 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58435 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70032 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 77894 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 81211 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391575 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534412 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568126 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565180 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204586 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 357647 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174731 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165669 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136619 перегляди
Актуальне
У Офісі Президента розповіли, як рашисти проводили псевдовибори у тимчасово окупованому Криму

У Офісі Президента розповіли, як рашисти проводили псевдовибори у тимчасово окупованому Криму

Київ • УНН

 • 306305 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Росіяни створили для своїх псевдовиборів такі умови, що можна було написати будь-які результати явки - ну було ані списку виборців, ні реєстру. В тимчасово окупованому Криму було найбільше "дільниць", оскільки там очікували найбільше "виборців", яких, зрештою, залучити не вдалося. Про це на брифінгу розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.

Цитата

"Окупанти створили такі умови, що написати можна будь-які цифри і результати явки - не було ні так званих списків виборців, ні їх реєстру. Особливо вразив той факт, що можна використовувати не тільки окупаційний паспорт, який росія насильно намагалася роздавати, а й українські паспорти та інші документи, що посвідчували особу. Окупантами також були організовані так звані "виїзні голосування" та "голосування онлайн", - заявила постпред.

Деталі

За її словами, російські окупанти організували "складну систему" псевдовиборів. Зокрема, з 1 по 4 вересня голосували нібито "переселенці" на окупованих екстериторіальних дільницях, у тому числі й в Криму. 

"Саме на півострові було відкрито чи не найбільше екстериторіальних дільниць, кількість яких сягнула 22, сім з яких - на території Севастополя. Імовірно, що масовку чекали побачити саме у Севастополі. Так зване голосування в дільницях окупованого Криму тривало чотири дні. Разом з тим, окупантам не вдалося залучити багато людей", - повідомила Ташева.

З 8 по 10 вересня, продовжила постпред, фейкові вибори проводили у так званому "звичайному порядку" на новоокупованих територіях. Вона припустила, що загарбникам не вистачило людей, оскільки вони були змушені делегувати одних і тих самих осіб в різні проміжки часу почергово.

"Відомі також факти про залучення людей з окупованого Криму для роботи в окупаційних виборчих комісіях на новоокупованих територіях. Крім того, окупанти приховували імена учасників так званих "виборчих комісій", - зауважила представниця президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС не визнаватиме результати так званих "виборів" рф на окупованих територіях України

Вона відзначила, що попри те, що пропагандистські ЗМІ "були наповнені" новинами про можливість проголосувати, то потім інформація з'являтися перестала. Ташева підкреслила, що це пов'язано з тим що план окупантів "зазнав фіаско і демонструвати фактично їм було нічого".

"Одна з найбільших окупаційних інформаційних агенцій "РІА-Новини Крим" зняла аж один сюжет, і той зафіксував відсутність охочих брати участь у відповідному фарсі. Вони змогли відзняти аж двох людей, одна з яких від спілкування відмовилися та намагалася триматися спиною до камери, а інший взагалі виявився громадянином росії, який проживав у Херсоні та мав посвідку на проживання в Україні. Тобто, це були звичайні статисти які грали свою роль", - поінформувала вона.

Нагадаємо

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що на сьогодні росія використовує Крим як базу для поширення своїх окупаційних політик на інші тимчасово окуповані території.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34