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Постпред президента України в Криму: росія використовує півострів як базу для поширення окупаційних політик

Постпред президента України в Криму: росія використовує півострів як базу для поширення окупаційних політик

Київ • УНН

 • 255413 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. На сьогодні росія використовує Крим як базу для поширення своїх окупаційних політик на інші тимчасово окуповані території. Україна та міжнародна спільнота не визнають результатів цих псевдовиборів, наголосила на брифінгу постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.

Цитата

"Проведення так званих "виборів" не мають нічого спільного ані із законністю, ані з легітимністю. Вперше свідками цього злочину ми стали у 2014 році в окупованому Криму. Зараз же Кримський півострів використовується як база для поширення окупаційних політик на інші тимчасово окуповані території. Ці так звані "голосування" не визнають міжнародні інституції", - заявила вона.

Деталі

Ташева нагадала, що зокрема Європейський союз, Рада Європи, Канада, Великобританія та США засудили так звані "вибори" та назвали їх фіктивними, недійсними відповідно до міжнародного права. Вона зазначила, що у 2014 році, коли росія тимчасово окупувала Крим, окупанти влаштували там "такі самі концерти та псевдорезультати, часто плутаючись у власних заявах".

За її словами, країна-агресор могла і не проводити псевдовибори, адже їх результати були завчасно "вигадані" та "намальовані" російськими пропагандистами. Постпред також наголосила, що росія використовує окупований півострів як стратегічну базу для власних спроб інтеграції новоокупованих українських територій.

"Окупований Крим використовується в якості оперативного тилу для російських військ та стратегічної бази спроб інтеграції новоокупованих територій України у російський політичний, економічний, соціальний простори. Цими псевдовиборами росія хотіла не тільки сформувати окупаційні адміністрації новоокупованих територій - вона прагнула залякати наших громадян створити штучну картину реальності, в якій держава-агресорка нібито реалізує виборче право та грається в демократію", - заявила Ташева.

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Вона порадила окупантам "забиратися" з України, поки у них "є така можливість", і проводити "чергові концерти" на своїй території, а українцям - чекати на звільнення півострова ЗСУ.

"Адже звільнення Кримського півострова та інших тимчасово окупованих територій - це повернення миру та прав людини, а також зупинення всіх можливих наступних агресій в усій акваторії Чорного моря", - підсумувала Ташева.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

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