Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Представництво Президента України в АР Крим.
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«Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим», прийнятий Верховною Радою України 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що проєкт Закону був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
«Після набрання чинності Законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим», - зазначається в повідомленні.
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Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.
«У зв’язку з цим Закон також доручає Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Український парламент ухвалив законопроєкт про створення сучасної системи адміністративно територіального устрою Автономної Республіки Крим.
Контекст
Прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 9548 має врегулювати питання адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки, ще до початку деокупації Кримського півострова.