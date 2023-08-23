Рада ухвалила закон про адміністративний устрій Криму: що відомо

Цитата

“Сьогодні відбувається Кримська платформа у Києві. І Парламент прийняв №9548 законопроєкт про створення сучасної системи адміністративно територіального устрою Автономної Республіки Крим.

За в цілому — 309”, — написав у своєму телеграм-каналі Железняк.

Деталі

Більш детально про основні положення ухваленого законопроекту розповів нардеп Олексій Гончаренко.

"1. В дію вводяться рішення, які прийняв парламент у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації назв населених пунктів та запровадження нового районного поділу Криму. До цього передбачалось, що ці рішення будуть втілені після деокупації півострова

2. Уряду дозволяють визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму без розробки перспективних планів.

3. Дається доручення Кабміну протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в АРК, а протягом трьох місяців – створити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроект про особливості поновлення публічної влади у Криму після його деокупації", - написав нардеп.

Контекст

Прийнятий Верховною Радою законопроєкт № 9548 має врегулювати питання адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки, ще до початку деокупації Кримського півострова.

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Згідно з пояснювальною запискою, основною метою прийняття цього законопроєкту є створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі після майже десятиріччя тимчасової окупації регіону російською федерацією та повноцінної інтеграції Кримського півострова в систему публічного урядування держави-агресора.

Законопроєкт передбачає створення сучасної системи адміністративно-територіального устрою Криму субрегіонального рівня.

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Автори законопроєкту пропонують Кабінету Міністрів впродовж місяця визначити адміністративні центри територіальних громад та їхні території у Криму, як геопросторову основу для формування оновленого та сучасного адміністративно-територіального устрою базового рівня.

Згідно із законопроєктом, перейменування окремих населених пунктів і районів АР Крим та Севастополя, затверджене постановою Верховної Ради “Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя” від 12 травня 2016 року, має бути здійснено невідкладно, не чекаючи “моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України”, що передбачено чинним законодавством.

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Творці законопроєкту також наполягають, аби до деокупації півострова набула чинності постанова парламенту “Про утворення та ліквідацію районів” у частині АР Крим.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що прийняття закону зобов’язує Кабінет Міністрів протягом трьох місяців здійснити процедуру ліквідації або реорганізації районних державних адміністрацій відповідно до нового районування АРК.

Крім цього, Кабінету Міністрів пропонується розробити та надати на розгляд Верховної Ради проєкт закону про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

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Нагадаємо, що АР Крим і Севастополь перебувають у тимчасовій окупації російської федерації з 20 лютого 2014 року.