Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російські війська 7 грудня завдали удару по Печенізькій дамбі на Харківщині, проте це не матиме критичного впливу на лінію фронту. Українські військові давно підготувалися до можливих пошкоджень, розробивши запасні маршрути та накопичивши необхідні запаси.

Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ

Ураження російськими військами Печенізької дамби на Харківщині 7 грудня не матимуть критичного впливу на ситуацію на лінії фронту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 16-й Армійський корпус Збройних сил України.

Деталі

Як зазначили військові, Печенізька дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими "Шахедами", авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, "Молніями" та FPV-дронами.

Українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування. Розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику

- йдеться в повідомленні.

Крім того, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

До того ж в разі необхідності, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами, додали в корпусі.

Українські військові згадали статті 52 і 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій (1977). У них йдеться про недопустимість нападів на цивільні об’єкти, а також про заборону нападів на установки і споруди, що містять небезпечні сили. Цими спорудами є:

  • греблі;
    • дамби;
      • атомні електростанції.

        Такі дії можуть спричинити великі втрати серед цивільного населення, затоплення населених територій або масштабну гуманітарну катастрофу.

        Нагадаємо

        У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.

        Євген Устименко

        Війна в Україні
        Техніка
        Енергетика
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Електроенергія
        Харківська область
        Збройні сили України
        Шахед-136