Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ

Ураження російськими військами Печенізької дамби на Харківщині 7 грудня не матимуть критичного впливу на ситуацію на лінії фронту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 16-й Армійський корпус Збройних сил України.

Деталі

Як зазначили військові, Печенізька дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими "Шахедами", авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, "Молніями" та FPV-дронами.

Українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що дамба може зазнати критичних пошкоджень. Завчасно було розроблено відповідні плани реагування. Розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.

До того ж в разі необхідності, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами, додали в корпусі.

Українські військові згадали статті 52 і 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій (1977). У них йдеться про недопустимість нападів на цивільні об’єкти, а також про заборону нападів на установки і споруди, що містять небезпечні сили. Цими спорудами є:

греблі;

дамби;

атомні електростанції.

Такі дії можуть спричинити великі втрати серед цивільного населення, затоплення населених територій або масштабну гуманітарну катастрофу.

Нагадаємо

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.