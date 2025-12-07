Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ
Киев • УНН
российские войска 7 декабря нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области, однако это не будет иметь критического влияния на линию фронта. Украинские военные давно подготовились к возможным повреждениям, разработав запасные маршруты и накопив необходимые запасы.
Поражение российскими войсками Печенежской дамбы в Харьковской области 7 декабря не будет иметь критического влияния на ситуацию на линии фронта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 16-й Армейский корпус Вооруженных сил Украины.
Детали
Как отметили военные, Печенежская дамба длительное время является объектом системных российских атак. Враг пытался попасть по ней иранскими "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, "Молниями" и FPV-дронами.
Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может получить критические повреждения. Заблаговременно были разработаны соответствующие планы реагирования. Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику
Кроме того, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий.
К тому же, в случае необходимости, Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам, добавили в корпусе.
Украинские военные упомянули статьи 52 и 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (1977). В них говорится о недопустимости нападений на гражданские объекты, а также о запрете нападений на установки и сооружения, содержащие опасные силы. Этими сооружениями являются:
- плотины;
- дамбы;
- атомные электростанции.
Такие действия могут повлечь большие потери среди гражданского населения, затопление населенных территорий или масштабную гуманитарную катастрофу.
Напомним
В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, что на Харьковщине. Движение по дорожному полотну плотины прекращено.