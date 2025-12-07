$42.180.00
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 31157 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 43179 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 51316 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 49536 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 55034 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53880 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 39624 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 80985 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43861 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині

Київ • УНН

 • 10 перегляди

російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня 2025 року. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.

російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по грублі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Про це повідомив очільник Печенізької громади Олександр Гусаров, передає УНН.

Деталі

Російські окупанти завдали удару по грублі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено

- повідомив Гусаров.

Доповнення

У вересні 2022 року у результаті обстрілів з боку російських військ було зруйновано верхній шлюз Печенізької дамби.

Нагадаємо

У ніч на 7 грудня російська армія здійснила масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Павло Башинський

