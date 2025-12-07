російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по грублі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Про це повідомив очільник Печенізької громади Олександр Гусаров, передає УНН.

Деталі

Російські окупанти завдали удару по грублі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено - повідомив Гусаров.

Доповнення

У вересні 2022 року у результаті обстрілів з боку російських військ було зруйновано верхній шлюз Печенізької дамби.

Нагадаємо

У ніч на 7 грудня російська армія здійснила масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.