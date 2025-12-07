российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине

В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщил глава Печенежской общины Александр Гусаров, передает УНН.

Детали

Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено - сообщил Гусаров.

Дополнение

В сентябре 2022 года в результате обстрелов со стороны российских войск был разрушен верхний шлюз Печенежской дамбы.

Напомним

В ночь на 7 декабря российская армия совершила массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.