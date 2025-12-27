Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рф

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 3226 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 7632 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
17:54 • 11745 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52 • 12386 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 13972 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
27 декабря, 11:54 • 15548 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 36852 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37251 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 94645 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 13:36 • 48845 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
В Киеве возобновили движение поездов по всей "красной" линии метро - КГГА
27 декабря, 12:50 • 10188 просмотра
Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ
27 декабря, 12:58 • 8268 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
27 декабря, 13:13 • 14873 просмотра
Мужчина умер в Белгород-Днестровском ТЦК в Одесской области: детали
27 декабря, 13:39 • 10659 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
20:41 • 16032 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00 • 47303 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 16:30 • 94645 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
26 декабря, 14:35 • 40571 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 70107 просмотра
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 70107 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Виктор Ляшко
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Сумская область
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
27 декабря, 07:40 • 17059 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00 • 47303 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
26 декабря, 16:51 • 19974 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
26 декабря, 14:56 • 19393 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях
26 декабря, 13:37 • 20949 просмотра
Отопление
Техника
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рф

Киев • УНН

 • 0 просмотра

На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой российских БпЛА. Враг нанес повторный удар по месту работы ГСЧС, но никто из личного состава не пострадал.

Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рф

В Сумской области спасатели под угрозой повторных ударов ликвидировали масштабный пожар, вызванный российской атакой. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, информирует УНН.

Отмечается, что ударные БпЛА россии атаковали объект инфраструктуры. Возник масштабный пожар.

Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой. Огонь быстро распространялся. Враг нанес повторный удар по месту, где работали спасатели. Сотрудники ГСЧС успели отойти - никто из личного состава не пострадал. Пожар ликвидирован

- говорится в сообщении.

Напомним

В Сумской области 5 человек пострадали от обстрелов накануне Рождества. Враг атаковал гражданские автомобили и нанес ракетный удар по Ахтырщине.

Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи08.12.25, 07:14 • 11160 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Война в Украине
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям