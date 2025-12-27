Спасатели Сумщины ликвидировали масштабный пожар после повторного удара рф
Киев • УНН
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой российских БпЛА. Враг нанес повторный удар по месту работы ГСЧС, но никто из личного состава не пострадал.
В Сумской области спасатели под угрозой повторных ударов ликвидировали масштабный пожар, вызванный российской атакой. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, информирует УНН.
Отмечается, что ударные БпЛА россии атаковали объект инфраструктуры. Возник масштабный пожар.
Пожарная нагрузка была чрезвычайно высокой. Огонь быстро распространялся. Враг нанес повторный удар по месту, где работали спасатели. Сотрудники ГСЧС успели отойти - никто из личного состава не пострадал. Пожар ликвидирован
Напомним
В Сумской области 5 человек пострадали от обстрелов накануне Рождества. Враг атаковал гражданские автомобили и нанес ракетный удар по Ахтырщине.
