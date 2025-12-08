$42.180.00
7 декабря, 17:16 • 13139 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 22755 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 22196 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 27166 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 52016 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 62547 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 66912 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58940 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61325 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57433 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Сумской области вражеский удар по многоэтажному дому в Ахтырке привел к ранению семи человек. Двое госпитализированы, пятерым оказана амбулаторная помощь.

Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи

Число раненых в результате вражеского удара по Ахтырке (Сумская область) увеличилось до семи. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг попал в многоэтажку. Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть – деблокировали с поврежденных этажей.

Всех людей доставили в больницу. Двоих госпитализировали – они под наблюдением медиков. Пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение

- рассказал Григоров.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что российские войска нанесли удары БпЛА по 9-этажке в г. Ахтырка. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи.

Одновременно с тушением огня, спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений. Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Несмотря на сложности все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций

- говорится в сообщении ГСЧС.

Как рассказали в Нацполиции, на месте удара работает следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и экстренные службы. Правоохранители осуществляют обследование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения.

Напомним

В ночь на понедельник, 8 декабря, россия атаковала тремя ударными БпЛА Ахтырскую общину Сумщины.

Вадим Хлюдзинский

