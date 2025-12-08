Атака на Сумскую область: число раненых в результате вражеского удара по 9-этажному дому в Ахтырке возросло до семи
Киев • УНН
В Сумской области вражеский удар по многоэтажному дому в Ахтырке привел к ранению семи человек. Двое госпитализированы, пятерым оказана амбулаторная помощь.
Число раненых в результате вражеского удара по Ахтырке (Сумская область) увеличилось до семи. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг попал в многоэтажку. Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть – деблокировали с поврежденных этажей.
Всех людей доставили в больницу. Двоих госпитализировали – они под наблюдением медиков. Пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение
Тем временем в ГСЧС уточнили, что российские войска нанесли удары БпЛА по 9-этажке в г. Ахтырка. Возник пожар в квартирах со 2 по 5 этажи.
Одновременно с тушением огня, спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, среди них 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений. Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Несмотря на сложности все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций
Как рассказали в Нацполиции, на месте удара работает следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции и экстренные службы. Правоохранители осуществляют обследование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения.
Напомним
В ночь на понедельник, 8 декабря, россия атаковала тремя ударными БпЛА Ахтырскую общину Сумщины.
