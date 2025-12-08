російські БпЛА атакували Охтирську громаду Сумщини: п'ятеро цивільних у лікарні

В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог поцілив у багатоповерхівку.

Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється - розповів Григоров.

Він уточнив, що нині тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре – у той час, коли люди спали у своїх оселях. Загроза ворожих ударів в області зберігається. Бережіть себе та реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - закликав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо

У неділю, 30 листопада, росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, через що було знеструмлено частину міста Суми.

російський дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині: електромонтер отримав поранення