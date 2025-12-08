російські БпЛА атакували Охтирську громаду Сумщини: п'ятеро цивільних у лікарні

$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 9626 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 14907 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 16930 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 22249 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 48280 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 59976 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 64955 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58018 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60482 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56940 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Популярнi новини
Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги в рамках “Зимової підтримки”: хто може претендувати на виплати7 грудня, 13:57 • 5966 перегляди
Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони7 грудня, 14:19 • 5384 перегляди
"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась7 грудня, 15:00 • 8844 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ7 грудня, 15:33 • 11802 перегляди
Ексміністра оборони часів Кучми звільнили з посади радника командувача Сил ТРО Photo7 грудня, 15:50 • 7332 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 50243 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 59771 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 71905 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 93085 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 80116 перегляди
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 40968 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 50890 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 52112 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 66135 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 63769 перегляди
російські БпЛА атакували Охтирську громаду Сумщини: п'ятеро цивільних у лікарні

Київ • УНН

 • 208 перегляди

В ніч на 8 грудня росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини, влучивши у багатоповерхівку. П'ятеро цивільних перебувають у лікарні, тривають аварійно-рятувальні роботи.

російські БпЛА атакували Охтирську громаду Сумщини: п'ятеро цивільних у лікарні

В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог поцілив у багатоповерхівку.

Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється

- розповів Григоров.

Він уточнив, що нині тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре – у той час, коли люди спали у своїх оселях. Загроза ворожих ударів в області зберігається. Бережіть себе та реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - закликав голова Сумської ОВА.

Нагадаємо

У неділю, 30 листопада, росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, через що було знеструмлено частину міста Суми.

російський дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині: електромонтер отримав поранення28.11.25, 14:17 • 3358 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Воєнний стан
Сумська область
Суми