російські БпЛА атакували Охтирську громаду Сумщини: п'ятеро цивільних у лікарні
Київ • УНН
В ніч на 8 грудня росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини, влучивши у багатоповерхівку. П'ятеро цивільних перебувають у лікарні, тривають аварійно-рятувальні роботи.
В ніч на понеділок, 8 грудня, росія атакувала трьома ударними БпЛА Охтирську громаду Сумщини. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ворог поцілив у багатоповерхівку.
Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється
Він уточнив, що нині тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.
"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре – у той час, коли люди спали у своїх оселях. Загроза ворожих ударів в області зберігається. Бережіть себе та реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - закликав голова Сумської ОВА.
Нагадаємо
У неділю, 30 листопада, росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, через що було знеструмлено частину міста Суми.
