російський дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині: електромонтер отримав поранення

$42.190.11
48.870.08
ukenru
11:00 • 9382 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 6446 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 10573 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 11556 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 20605 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 17142 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 16347 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 14403 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11807 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29841 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 17316 перегляди
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 11141 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 10932 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 13569 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 9150 перегляди
Публікації
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 2064 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 9386 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 7778 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 20607 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 10165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Віктор Орбан
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 17778 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 35663 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 56204 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 89116 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 104273 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101

російський дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині: електромонтер отримав поранення

Київ • УНН

 • 66 перегляди

28 листопада російський удар по енергооб'єкту на Сумщині поранив електромонтера, який перебуває в лікарні. Бригада енергетиків виконувала роботи, коли їх атакував російський дрон.

російський дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині: електромонтер отримав поранення

Внаслідок російського удару 28 листопада по енергообʼєкту на Сумщині постраждав електромонтер. Він опинився в лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Бригада енергетиків виконувала роботи на території одного з критичних об’єктів, коли їх атакував російський дрон. В результаті постраждав працівник "Сумиобленерго".

Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога

 - заявили в Міненерго.

Нагадаємо

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що росіяни двічі поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді 28 листопада. На місці влучання здійнялася пожежа.

Водночас Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам. Чоловік і жінка отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Сумська область
Міністерство енергетики України
Служба безпеки України
Україна