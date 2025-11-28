російський дрон атакував енергооб'єкт на Сумщині: електромонтер отримав поранення

Внаслідок російського удару 28 листопада по енергообʼєкту на Сумщині постраждав електромонтер. Він опинився в лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Бригада енергетиків виконувала роботи на території одного з критичних об’єктів, коли їх атакував російський дрон. В результаті постраждав працівник "Сумиобленерго".

Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога - заявили в Міненерго.

Нагадаємо

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що росіяни двічі поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді 28 листопада. На місці влучання здійнялася пожежа.

Водночас Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам. Чоловік і жінка отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.