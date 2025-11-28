Окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини 28 листопада - ОВА
Київ • УНН
російські окупанти 28 листопада двічі поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Сумської громади. На місці влучання виникла пожежа, триває ліквідація наслідків.
російські окупанти продовжують прицільно бити по цивільній інфраструктурі у всій Україні і на Сумщині, зокрема. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Деталі
У п’ятницю 28 листопада ворог двічі поцілив в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді. На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.
росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі
Нагадаємо
Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам.
Чоловік і дружина отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.