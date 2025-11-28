Окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини 28 листопада - ОВА

$42.190.11
11:00 • 4268 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 2052 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 7140 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 9786 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 17831 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 16386 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15825 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 14237 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11724 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29661 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto06:12
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 4268 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 4378 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
08:06 • 17831 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 5002 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 8404 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 15763 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 35069 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 55647 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 88605 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 103786 перегляди
Окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини 28 листопада - ОВА

Київ • УНН

 • 194 перегляди

російські окупанти 28 листопада двічі поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Сумської громади. На місці влучання виникла пожежа, триває ліквідація наслідків.

Окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини 28 листопада - ОВА

російські окупанти продовжують прицільно бити по цивільній інфраструктурі у всій Україні і на Сумщині, зокрема. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

У п’ятницю 28 листопада ворог двічі поцілив в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді. На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі

 - заявив Григоров.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам.

Чоловік і дружина отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
БМ-21 «Град»
Сумська область
Служба безпеки України
Україна