Окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини 28 листопада - ОВА

російські окупанти продовжують прицільно бити по цивільній інфраструктурі у всій Україні і на Сумщині, зокрема. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

У п’ятницю 28 листопада ворог двічі поцілив в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді. На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі - заявив Григоров.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам.

Чоловік і дружина отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.