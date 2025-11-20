Наводили ворожі "Гради" на Сумщину та закликали здаватися рашистам: подружжя зрадників отримало 15 років
Київ • УНН
СБУ затримала агентурну пару фсб у Шосткинському районі Сумщини, яка наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони. Чоловік та дружина отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентурна пара фсб, яку затримали у квітні 2024 року у Шосткинському районі Сумщини. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Як встановило розслідування, зловмисниками є чоловік та його дружина, котрі на замовлення окупантів наводили по регіону російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Основними "цілями" ворога були підрозділи Сил оборони, які захищають північно-східні кордони України
За даними слідства, спочатку фсб через Телеграм-канал завербувала 63-річну жінку, яка потім залучила до співпраці з рашистами свого 68-річного чоловіка, що поділяв її прокремлівські погляди.
Встановлено, як зрадники на власному авто об’їжджали прикордоння Сумщини, де відстежували позиції українських захисників та "звітували" кураторові з рф.
Також чоловік у спілкуванні з оточуючими виправдовував збройну агресію рф та закликав, щоб українці склали зброю перед рашистами.
Співробітники Служби безпеки затримали агентів "на гарячому", коли вони виїхали на нову розвідвилазку.
Тоді у них вилучили смартфони із позначеними геолокаціями Сил оборони на гугл-картах та контактами з куратором від фсб.
За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Фігуранта-чоловіка додатково визнано винним за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
