У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 50198 перегляди
Наводили ворожі "Гради" на Сумщину та закликали здаватися рашистам: подружжя зрадників отримало 15 років

Київ • УНН

 • 392 перегляди

СБУ затримала агентурну пару фсб у Шосткинському районі Сумщини, яка наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони. Чоловік та дружина отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Наводили ворожі "Гради" на Сумщину та закликали здаватися рашистам: подружжя зрадників отримало 15 років

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентурна пара фсб, яку затримали у квітні 2024 року у Шосткинському районі Сумщини. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Як встановило розслідування, зловмисниками є чоловік та його дружина, котрі на замовлення окупантів наводили по регіону російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Основними "цілями" ворога були підрозділи Сил оборони, які захищають північно-східні кордони України

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, спочатку фсб через Телеграм-канал завербувала 63-річну жінку, яка потім залучила до співпраці з рашистами свого 68-річного чоловіка, що поділяв її прокремлівські погляди.

Встановлено, як зрадники на власному авто об’їжджали прикордоння Сумщини, де відстежували позиції українських захисників та "звітували" кураторові з рф.

Також чоловік у спілкуванні з оточуючими виправдовував збройну агресію рф та закликав, щоб українці склали зброю перед рашистами.

Співробітники Служби безпеки затримали агентів "на гарячому", коли вони виїхали на нову розвідвилазку.

Тоді у них вилучили смартфони із позначеними геолокаціями Сил оборони на гугл-картах та контактами з куратором від фсб.

СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Фігуранта-чоловіка додатково визнано винним за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наказував калічити і вбивати мирних жителів Бучі: Україна ідентифікувала ще одного військового злочинця рф

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
БМ-21 «Град»
Сумська область
Служба безпеки України
Україна