Наводили вражеские "Грады" на Сумщину и призывали сдаваться рашистам: супруги-предатели получили 15 лет
Киев • УНН
СБУ задержала агентурную пару фсб в Шосткинском районе Сумщины, которая наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны. Муж и жена получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества за государственную измену.
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила агентурная пара ФСБ, которую задержали в апреле 2024 года в Шосткинском районе Сумской области. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Как установило расследование, злоумышленниками являются муж и его жена, которые по заказу оккупантов наводили по региону российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Основными "целями" врага были подразделения Сил обороны, защищающие северо-восточные границы Украины
По данным следствия, сначала фсб через Телеграм-канал завербовала 63-летнюю женщину, которая затем привлекла к сотрудничеству с рашистами своего 68-летнего мужа, разделявшего ее прокремлевские взгляды.
Установлено, как предатели на собственном авто объезжали приграничье Сумщины, где отслеживали позиции украинских защитников и "отчитывались" куратору из рф.
Также мужчина в общении с окружающими оправдывал вооруженную агрессию рф и призывал, чтобы украинцы сложили оружие перед рашистами.
Сотрудники Службы безопасности задержали агентов "на горячем", когда они выехали на новую разведывательную вылазку.
Тогда у них изъяли смартфоны с отмеченными геолокациями Сил обороны на гугл-картах и контактами с куратором от ФСБ.
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Фигурант-мужчина дополнительно признан виновным по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
