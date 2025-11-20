Приказывал калечить и убивать мирных жителей Бучи: Украина идентифицировала еще одного военного преступника рф

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6708 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10293 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13354 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20744 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27664 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40038 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22478 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24877 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25225 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6732 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13371 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23212 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40050 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58946 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6490 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26554 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39378 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53245 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75073 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Приказывал калечить и убивать мирных жителей Бучи: Украина идентифицировала еще одного военного преступника рф

Киев • УНН

 • 4204 просмотра

Украина идентифицировала Юрия Кима, командира взвода 76-й воздушно-десантной дивизии рф, подозреваемого в убийствах в Буче. Он приказывал подчиненным преследовать, калечить и убивать гражданских, а затем сжигать тела для сокрытия преступлений.

Приказывал калечить и убивать мирных жителей Бучи: Украина идентифицировала еще одного военного преступника рф

Украина идентифицировала еще одного российского командира, подозреваемого в убийствах в Буче Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным расследования, речь идет о юрии киме, командире взвода 76-й воздушно-десантной дивизии российских вооруженных сил. Это подразделение существует еще с советских времен, дислоцируется в пскове, участвовало в боевых действиях во время Второй мировой войны, а также на территории бывшего СССР (Южный Кавказ, Молдова, Чечня, Украина) и в Сирии.

Собранная информация свидетельствует о многочисленных случаях, когда ким конкретно приказывал своим подчиненным преследовать, калечить и убивать лиц, которых считали сторонниками или помощниками Сил обороны Украины. После убийств гражданских лиц, как свидетельствуют доказательства, командир приказал своим подчиненным сжечь некоторые тела, чтобы скрыть преступление, говорится в публикации.

Напомним

Ранее Офис Генпрокурора Украины сообщил о подозрении российскому командиру, который приказал убивать мирных жителей Бучи. Он причастен к смерти по меньшей мере 17 гражданских лиц.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Reuters
Сирия
Украина
Молдова