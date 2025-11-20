Приказывал калечить и убивать мирных жителей Бучи: Украина идентифицировала еще одного военного преступника рф

Украина идентифицировала еще одного российского командира, подозреваемого в убийствах в Буче Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным расследования, речь идет о юрии киме, командире взвода 76-й воздушно-десантной дивизии российских вооруженных сил. Это подразделение существует еще с советских времен, дислоцируется в пскове, участвовало в боевых действиях во время Второй мировой войны, а также на территории бывшего СССР (Южный Кавказ, Молдова, Чечня, Украина) и в Сирии.

Собранная информация свидетельствует о многочисленных случаях, когда ким конкретно приказывал своим подчиненным преследовать, калечить и убивать лиц, которых считали сторонниками или помощниками Сил обороны Украины. После убийств гражданских лиц, как свидетельствуют доказательства, командир приказал своим подчиненным сжечь некоторые тела, чтобы скрыть преступление, говорится в публикации.

Напомним

Ранее Офис Генпрокурора Украины сообщил о подозрении российскому командиру, который приказал убивать мирных жителей Бучи. Он причастен к смерти по меньшей мере 17 гражданских лиц.