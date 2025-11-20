Наказував калічити і вбивати мирних жителів Бучі: Україна ідентифікувала ще одного військового злочинця рф
Київ • УНН
Україна ідентифікувала юрія кіма, командира взводу 76-ї повітряно-десантної дивізії рф, підозрюваного у вбивствах в Бучі. Він наказував підлеглим переслідувати, калічити та вбивати цивільних, а потім спалювати тіла для приховування злочинів.
Україна ідентифікувала ще одного російського командира, підозрюваного в вбивствах в Бучі Київської області 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними розслідування, йдеться про юрія кіма, командира взводу 76-ї повітряно-десантної дивізії російських збройних сил. Цей підрозділ існує ще з радянських часів, дислокується у пскові, брав участь у бойових діях під час Другої світової війни, а також на теренах колишнього СРСР (Південний Кавказ, Молдова, Чечня, Україна) та в Сирії.
Зібрана інформація свідчить про численні випадки, коли кім конкретно наказував своїм підлеглим переслідувати, калічити та вбивати осіб, яких вважали прихильниками або помічниками Сил оборони України. Після вбивств цивільних осіб, як свідчать докази, командир наказав своїм підлеглим спалити деякі тіла, щоб приховати злочин, йдеться в публікації.
Нагадаємо
Раніше Офіс Генпрокурора України повідомив про підозру російському командиру, який наказав вбивати мирних жителів Бучі. Він причетний до смерті щонайменше 17 цивільних осіб.