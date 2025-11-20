$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 7332 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9208 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10135 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11141 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18780 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23646 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16646 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17959 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33434 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47059 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Наказував калічити і вбивати мирних жителів Бучі: Україна ідентифікувала ще одного військового злочинця рф

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

Україна ідентифікувала юрія кіма, командира взводу 76-ї повітряно-десантної дивізії рф, підозрюваного у вбивствах в Бучі. Він наказував підлеглим переслідувати, калічити та вбивати цивільних, а потім спалювати тіла для приховування злочинів.

Наказував калічити і вбивати мирних жителів Бучі: Україна ідентифікувала ще одного військового злочинця рф

Україна ідентифікувала ще одного російського командира, підозрюваного в вбивствах в Бучі Київської області 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними розслідування, йдеться про юрія кіма, командира взводу 76-ї повітряно-десантної дивізії російських збройних сил. Цей підрозділ існує ще з радянських часів, дислокується у пскові, брав участь у бойових діях під час Другої світової війни, а також на теренах колишнього СРСР (Південний Кавказ, Молдова, Чечня, Україна) та в Сирії.

Зібрана інформація свідчить про численні випадки, коли кім конкретно наказував своїм підлеглим переслідувати, калічити та вбивати осіб, яких вважали прихильниками або помічниками Сил оборони України. Після вбивств цивільних осіб, як свідчать докази, командир наказав своїм підлеглим спалити деякі тіла, щоб приховати злочин, йдеться в публікації.

Нагадаємо

Раніше Офіс Генпрокурора України повідомив про підозру російському командиру, який наказав вбивати мирних жителів Бучі. Він причетний до смерті щонайменше 17 цивільних осіб.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Reuters
Сирія
Україна
Молдова