СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим спробам росії здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення рф виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для серії підривів. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Встановлено, що студент місцевого професійно-технічного училища шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів.

Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки - повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, гроші на "переїзд" та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів.

Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву – спорядити мобільним телефоном.У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий СВП для здійснення теракту - йдеться у дописі.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки.

Під час обшуку в затриманого вилучено комплектуючі для бомби і смартфон, з якого він контактував з куратором з рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

