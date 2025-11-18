$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
19:06 • 12079 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35 • 20896 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 22817 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 32212 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 44088 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23955 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25300 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26481 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26130 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала 18-річного студента у Дніпрі, який на замовлення РФ виготовляв саморобні вибухові пристрої. Йому загрожує до 12 років тюрми за підготовку до теракту.

СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим спробам росії здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення рф виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для серії підривів. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Встановлено, що студент місцевого професійно-технічного училища шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів.

Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки

- повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, гроші на "переїзд" та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів.

Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву – спорядити мобільним телефоном.У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий СВП для здійснення теракту

- йдеться у дописі.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки.

Під час обшуку в затриманого вилучено комплектуючі для бомби і смартфон, з якого він контактував з куратором з рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ затримала на Сумщині агентку гру, яка встановлювала ретранслятори для російських дронів і ракет, забезпечуючи їм сталий зв'язок. Жінка також передавала координати військових частин та встановила відеопастку біля авіабази.

Тюремні строки отримали агенти рф, які коригували удари по енергооб’єктах13.11.25, 17:16 • 2956 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Обшук
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Служба безпеки України