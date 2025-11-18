СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала 18-річного студента у Дніпрі, який на замовлення РФ виготовляв саморобні вибухові пристрої. Йому загрожує до 12 років тюрми за підготовку до теракту.
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим спробам росії здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення рф виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для серії підривів. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Встановлено, що студент місцевого професійно-технічного училища шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де й потрапив до уваги російських спецслужбістів.
Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки
За матеріалами справи, гроші на "переїзд" та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів.
Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву – спорядити мобільним телефоном.У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готовий СВП для здійснення теракту
Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки.
Під час обшуку в затриманого вилучено комплектуючі для бомби і смартфон, з якого він контактував з куратором з рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
