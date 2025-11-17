Встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України: затримано агентку гру рф
Київ • УНН
СБУ затримала на Сумщині агентку гру, яка встановлювала ретранслятори для російських дронів і ракет, забезпечуючи їм сталий зв'язок. Жінка також передавала координати військових частин та встановила відеопастку біля авіабази.
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет – встановлювала в області відповідні ретранслятори. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
За матеріалами справи, агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах
Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на "потрібні" для ворога частоти.
Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала "радіомаячки".
Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.
Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів
У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих "прильотів" по прикордонній місцевості.
Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали.
Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони.
Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
