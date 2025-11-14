$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

Київ • УНН

 • 2350 перегляди

Патрульна поліцейська з Куп'янська, яка співпрацювала з окупантами, засуджена до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Вона обіймала посади в окупаційній адміністрації та втекла до росії перед деокупацією.

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

Патрульна поліцейська Харківської області добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації росіянами Купʼянська. Правоохоронниця втекла до рф і наразі перебуває у розшуку. В Україні їй загрожує до 15 років в’язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Прокурори довели, що поліцейська відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присягу та добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Зокрема, під час захоплення окупантами Купʼянська у червні 2022 року ворог призначив її на посаду "и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних" у незаконно створеному "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

Вона оформляла документи у відповідності до законодавства рф та здійснювала охорону "общественного порядка" під час російського "Первого звонка" в одній зі шкіл Куп’янська. 

Згодом у тому самому окупаційному органі обвинувачена отримала нову посаду — "инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)".

Окупанти щомісяця платили їй 50 тисяч російських рублів. Перед деокупацією ЗСУ зрадниця втекла до рф. І наразі переховується від українського правосуддя.

Прокурори Харківської обласної прокуратури довели вину поліцейської у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). З лав Національної поліції її звільнено. Основ’янський районний суд м. Харкова засудив зрадницю до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також на 3 роки її позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування. А ще позбавили спеціального звання "сержант поліції".

Оскільки засуджена переховується від українського правосуддя, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку

- уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо

На пункті пропуску "Шегині – Медика" було затримано громадянина України, який після незаконної анексії українського Криму перейшов на бік країни-агресорки та воював проти України. Зрадник поїхав воювати проти України на боці окупантів, зокрема на тимчасово окуповану частину Херсонщини, де запускав російські ударні дрони по Херсону. Бойовик рф під виглядом біженця намагався втекти до ЄС. 

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Збройні сили України
Україна
Херсон
Куп'янськ
Харків