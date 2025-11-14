Патрулировала в школе на линейке: осуждена полицейская-предательница за работу на оккупантов во время захвата Купянска

Патрульная полицейская Харьковской области добровольно пошла на сотрудничество с врагом во время оккупации россиянами Купянска. Правоохранительница сбежала в РФ и сейчас находится в розыске. В Украине ей грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Прокуроры доказали, что полицейская отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП ГУНП в области, изменила присяге и добровольно пошла на сотрудничество с врагом. В частности, во время захвата оккупантами Купянска в июне 2022 года враг назначил ее на должность "и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних" в незаконно созданном "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

Она оформляла документы в соответствии с законодательством РФ и осуществляла охрану "общественного порядка" во время российского "Первого звонка" в одной из школ Купянска.

Впоследствии в том же оккупационном органе обвиняемая получила новую должность — "инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)".

Оккупанты ежемесячно платили ей 50 тысяч российских рублей. Перед деоккупацией ВСУ предательница сбежала в РФ. И сейчас скрывается от украинского правосудия.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину полицейской в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Из рядов Национальной полиции она уволена. Основянский районный суд г. Харькова приговорил предательницу к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также на 3 года ее лишили права занимать должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления и предприятиях, учреждениях, организациях, созданных органами власти и местного самоуправления. А еще лишили специального звания "сержант полиции".

Поскольку осужденная скрывается от украинского правосудия, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске - уточнили в прокуратуре.

Напомним

На пункте пропуска "Шегини – Медика" был задержан гражданин Украины, который после незаконной аннексии украинского Крыма перешел на сторону страны-агрессора и воевал против Украины. Предатель поехал воевать против Украины на стороне оккупантов, в частности на временно оккупированную часть Херсонщины, где запускал российские ударные дроны по Херсону. Боевик РФ под видом беженца пытался сбежать в ЕС.