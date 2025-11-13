$42.040.02
Злякався і втік із позицій рф: на кордоні з ЄС затримано бойовика з Криму, який запускав дрони по Херсону

Київ • УНН

 • 2476 перегляди

Громадянина України, який після анексії Криму воював проти України та запускав дрони по Херсону, затримано на пункті пропуску "Шегині – Медика". Він намагався втекти до ЄС під виглядом біженця, маючи російський паспорт та будучи оголошеним у міжнародний розшук.

Злякався і втік із позицій рф: на кордоні з ЄС затримано бойовика з Криму, який запускав дрони по Херсону

На пункті пропуску "Шегині – Медика" затримано громадянина України, який після незаконної анексії українського Криму перейшов на бік країни-агресорки та воював проти України. Бойовик рф під виглядом біженця намагався втекти до ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ та ОГП.

Слідством встановлено, що 33-річний уродженець Сумщини після окупації Криму отримав російський паспорт у незаконному "органі влади". Він також оформив документи для служби в армії рф, а також вступив до путінської партії "єдина росія".

- йдеться у повідомленні.

У березні 2024 року зрадник уклав контракт із міноборони рф і вступив до мобілізаційного резерву на три роки. Згодом потрапив до підрозділу російських військ як оператор БПЛА і поїхав воювати проти України на боці окупантів, зокрема на тимчасово окуповану частину Херсонщини. Встановлено, що він запускав російські ударні дрони по Херсону.

Втім, згодом бойовик рф втік спочатку з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу. На території ЄС він планував за допомогою українського паспорта оформити статус біженця і "залягти на дно".

Зраднику було заочно повідомлено про підозру у державній зраді й оголошено в міжнародний розшук. Його затримали просто на кордоні з Литвою, вручили підозру й доставили до органу досудового розслідування.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Раніше Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявляв, що Україна звертатиметься до Литви із запитом на екстрадицію свого громадянина, який воював на боці росії, вчиняв воєнні злочини та здійснив держзраду. Чоловік втік до Литви.

Як повідомлялося раніше, підприємець зі Львівщини постане перед судом за бізнес в окупованому Криму. Після захоплення росіянами Криму підозрюваний, будучи співвласником ялтинського готелю, перереєстрував підприємство за російським законодавством, чим фактично визнав юрисдикцію рф. Попри обізнаність про незаконність окупації території АР Крим, він продовжив господарську діяльність і вступив у взаємодію з окупаційними органами влади та силовими структурами рф.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніКримінал та НП
