Злякався і втік із позицій рф: на кордоні з ЄС затримано бойовика з Криму, який запускав дрони по Херсону

Громадянина України, який після анексії Криму воював проти України та запускав дрони по Херсону, затримано на пункті пропуску "Шегині – Медика". Він намагався втекти до ЄС під виглядом біженця, маючи російський паспорт та будучи оголошеним у міжнародний розшук.