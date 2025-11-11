$41.960.02
Платив податки рф та фінансував росгвардію: підприємець зі Львівщини постане перед судом за бізнес в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 2886 перегляди

До суду скеровано обвинувальний акт щодо бізнесмена зі Львівщини, співвласника готелю в окупованій Ялті, який співпрацював з рф. На його активи накладено арешт, включаючи нерухомість та корпоративні права.

Платив податки рф та фінансував росгвардію: підприємець зі Львівщини постане перед судом за бізнес в окупованому Криму

До суду скеровано обвинувальний акт щодо бізнесмена з Львівщини, співвласника готелю в окупованій Ялті, який свідомо співпрацював з державою-агресором рф. На активи обвинуваченого накладено арешт, зокрема, на нерухомість, земельні ділянки, паркомісця та корпоративні права. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, після незаконного захоплення росіянами Криму підозрюваний, будучи співвласником ялтинського готелю, перереєстрував підприємство за російським законодавством, чим фактично визнав юрисдикцію рф. Попри обізнаність про незаконність окупації території АР Крим, він продовжив господарську діяльність і вступив у взаємодію з окупаційними органами влади та силовими структурами рф.

У 2023-2024 роках чоловік уклав договори з підрозділами росгвардії та систематично перераховував кошти на рахунки окупантів. Також він сплачував податки до бюджету рф і отримував зарплату в російських рублях. Йдеться про податки у сумі майже 800 тисяч російських рублів.

Таким чином чоловік не лише зберіг бізнес у Криму, а й став частиною фінансової системи окупанта

- зауважують у пресслужбі ОГП.

Колаборанту інкримінують фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Фінансування окупаційних структур держави-агресора, зокрема росгвардії, є прямою підтримкою режиму, який веде війну проти України. Жодна така дія не залишиться без правової оцінки. Кожен, хто свідомо сприяє ворогу, понесе перед законом відповідальність

- наголосив прокурор у справі Олег Ковальчук.

На активи обвинуваченого накладено арешт. Зокрема, арештовано: приміщення готелю в м. Ялта; 7 земельних ділянок; 2 квартири на Львівщині; 5 місць для зберігання авто у Львові; нежитлові приміщення; корпоративні права у товариствах на суму понад 6,5 млн грн.

Нагадаємо

росія збільшує податки, щоб фінансувати війну за рахунок громадян. Йдеться про 2,3 трлн рублів додаткових податків до 2026 року. Основне джерело надходжень - підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що спричинить зростання цін. Паралельно кремль урізає податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежує спрощену систему оподаткування для малого бізнесу. Це свідчить про вичерпання ресурсів для фінансування війни, перекладаючи тягар на громадян та бізнес.

За даними Служби зовнішньої розвідки, проєкт федерального бюджету росії на 2026–2028 роки передбачає перерозподіл ресурсів від соціальних і регіональних програм на користь військово-промислового комплексу та силових структур. Водночас утримання президента рф путіна та його адміністрації знову подорожчає до $354 млн у 2026-му (приблизно $1 млн в день), що перевищує річні бюджети таких регіонів, як Калмикія чи Єврейська автономна область.

Алла Кіосак

