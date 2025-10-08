росія збільшує податки, щоб фінансувати війну за рахунок громадян
росія планує зібрати 2,3 трлн рублів додаткових податків до 2026 року, збільшивши ПДВ до 22% та скоротивши пільги для IT-компаній. Це свідчить про вичерпання ресурсів для фінансування війни, перекладаючи тягар на громадян та бізнес.
У Росії починається новий етап податкового навантаження на громадян і бізнес, покликаний покрити дефіцит бюджету через війну. Підвищення податків торкнеться всіх і демонструє пріоритети кремля, спрямовані на фінансування військових потреб на шкоду соціальним програмам. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
За словами міністра фінансів антона сілуанова, у 2026 році влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (приблизно $27,4 млрд).
Основне джерело надходжень — підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що спричинить зростання цін. Паралельно кремль урізає податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежує спрощену систему оподаткування для малого бізнесу
Це свідчить, що в росії вичерпуються ресурси для фінансування загарбницької війни проти України, тож режим намагається перекласти цей тягар на громадян і бізнес.
Наступного року армія та силові структури поглинуть майже 40% бюджету. Оскільки війна залишається пріоритетом для кремля, ці видатки зберігаються на високому рівні. Водночас соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на населення росте.
Російська податкова масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Це пов'язано з компенсацією фінансових втрат бюджету через війну проти України.
