росія збільшує податки, щоб фінансувати війну за рахунок громадян

7 жовтня, 15:10 • 23378 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 28445 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 24603 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 28224 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 27485 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52297 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46270 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73411 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60810 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57591 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Зеленський доручив уряду підготувати конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів 7 жовтня, 15:24 • 4160 перегляди
Справа про побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові: Воловик отримав три роки обмеження волі7 жовтня, 15:24 • 4250 перегляди
У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. мVideo7 жовтня, 17:19 • 3148 перегляди
На Київщині раптово помер чоловік у лікарні, куди приїхав на ВЛК: справу розслідує поліція7 жовтня, 17:45 • 4554 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ7 жовтня, 18:03 • 10458 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 23376 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 24695 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52297 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 63865 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 73036 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 26280 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 30816 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 83105 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 78339 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 153137 перегляди
росія збільшує податки, щоб фінансувати війну за рахунок громадян

Київ • УНН

 • 116 перегляди

росія планує зібрати 2,3 трлн рублів додаткових податків до 2026 року, збільшивши ПДВ до 22% та скоротивши пільги для IT-компаній. Це свідчить про вичерпання ресурсів для фінансування війни, перекладаючи тягар на громадян та бізнес.

росія збільшує податки, щоб фінансувати війну за рахунок громадян

У Росії починається новий етап податкового навантаження на громадян і бізнес, покликаний покрити дефіцит бюджету через війну. Підвищення податків торкнеться всіх і демонструє пріоритети кремля, спрямовані на фінансування військових потреб на шкоду соціальним програмам. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

За словами міністра фінансів антона сілуанова, у 2026 році влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (приблизно $27,4 млрд). 

 Основне джерело надходжень — підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що спричинить зростання цін. Паралельно кремль урізає податкові пільги для IT-компаній і суттєво обмежує спрощену систему оподаткування для малого бізнесу

- йдеться у дописі.

Це свідчить, що в росії вичерпуються ресурси для фінансування загарбницької війни проти України, тож режим намагається перекласти цей тягар на громадян і бізнес.

Наступного року армія та силові структури поглинуть майже 40% бюджету. Оскільки війна залишається пріоритетом для кремля, ці видатки зберігаються на високому рівні. Водночас соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на населення росте.

Нагадаємо

Російська податкова масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Це пов'язано з компенсацією фінансових втрат бюджету через війну проти України.

Блогерів у росії і на ТОТ змушують ставити держбота07.10.25, 23:20 • 1016 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніЕкономіка
Україна