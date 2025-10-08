Россия увеличивает налоги, чтобы финансировать войну за счет граждан

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 октября, 15:10 • 23256 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 28156 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 24422 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 28050 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 27325 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 52232 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46240 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73382 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60780 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57576 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
98%
752мм
Популярные новости
На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котовPhoto7 октября, 15:00 • 5972 просмотра
Зеленский поручил правительству подготовить конкретные пути повышения зарплаты учителей7 октября, 15:24 • 3996 просмотра
Дело об избиении учителя сотрудником ТЦК в Харькове: Воловик получил три года ограничения свободы7 октября, 15:24 • 4122 просмотра
В Киевской области внезапно умер мужчина в больнице, куда приехал на ВВК: дело расследует полиция7 октября, 17:45 • 4402 просмотра
Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ7 октября, 18:03 • 10364 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 23256 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 24644 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 52232 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 63806 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 73002 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Реджеп Тайип Эрдоган
Хакан Фидан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Донецкая область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 26255 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 30785 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 83076 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 78315 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 153114 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Forbes
Ланцет (барражирующий боеприпас)
The Economist

Россия увеличивает налоги, чтобы финансировать войну за счет граждан

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Россия планирует собрать 2,3 трлн рублей дополнительных налогов к 2026 году, увеличив НДС до 22% и сократив льготы для IT-компаний. Это свидетельствует об исчерпании ресурсов для финансирования войны, перекладывая бремя на граждан и бизнес.

Россия увеличивает налоги, чтобы финансировать войну за счет граждан

В России начинается новый этап налоговой нагрузки на граждан и бизнес, призванный покрыть дефицит бюджета из-за войны. Повышение налогов коснется всех и демонстрирует приоритеты кремля, направленные на финансирование военных нужд в ущерб социальным программам. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2026 году власти планируют собрать с населения и бизнеса дополнительные 2,3 трлн рублей (примерно $27,4 млрд).

Основной источник поступлений — повышение ставки НДС с 20% до 22%, что повлечет за собой рост цен. Параллельно кремль урезает налоговые льготы для IT-компаний и существенно ограничивает упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса

- говорится в сообщении.

Это свидетельствует, что в России исчерпываются ресурсы для финансирования захватнической войны против Украины, поэтому режим пытается переложить это бремя на граждан и бизнес.

В следующем году армия и силовые структуры поглотят почти 40% бюджета. Поскольку война остается приоритетом для кремля, эти расходы сохраняются на высоком уровне. В то же время социальные программы сокращаются, а налоговая нагрузка на население растет.

Напомним

Российская налоговая массово рассылает уведомления об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год. Это связано с компенсацией финансовых потерь бюджета из-за войны против Украины.

Блогеров в России и на ВОТ заставляют ставить госбота07.10.25, 23:20 • 976 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеЭкономика
Украина