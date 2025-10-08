В России начинается новый этап налоговой нагрузки на граждан и бизнес, призванный покрыть дефицит бюджета из-за войны. Повышение налогов коснется всех и демонстрирует приоритеты кремля, направленные на финансирование военных нужд в ущерб социальным программам. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2026 году власти планируют собрать с населения и бизнеса дополнительные 2,3 трлн рублей (примерно $27,4 млрд).

Основной источник поступлений — повышение ставки НДС с 20% до 22%, что повлечет за собой рост цен. Параллельно кремль урезает налоговые льготы для IT-компаний и существенно ограничивает упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса - говорится в сообщении.

Это свидетельствует, что в России исчерпываются ресурсы для финансирования захватнической войны против Украины, поэтому режим пытается переложить это бремя на граждан и бизнес.

В следующем году армия и силовые структуры поглотят почти 40% бюджета. Поскольку война остается приоритетом для кремля, эти расходы сохраняются на высоком уровне. В то же время социальные программы сокращаются, а налоговая нагрузка на население растет.

Напомним

Российская налоговая массово рассылает уведомления об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год. Это связано с компенсацией финансовых потерь бюджета из-за войны против Украины.

