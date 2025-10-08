Блогеров в России и на ВОТ заставляют ставить госбота

Россия ввела новые правила контроля за блогерами: все Telegram-каналы с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, должны подключить бота "Роскомнадзора", который получает полный доступ к контенту и аудитории. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Российские власти ввели новое правило для усиления контроля за блогосферой.

Все блогеры, в том числе и на ВОТ Украины, с аудиторией более 10 тысяч читателей в Telegram должны добавить в свои каналы специального бота от "Роскомнадзора" - говорится в сообщении.

Отмечается, что он получает права администратора - может редактировать, удалять или публиковать сообщения. Таким образом государство фактически получает полный доступ к контенту, аудитории и внутренней информации каналов.

"Формально "Роскомнадзор" объясняет, что запуск бота якобы обязателен и нужен для "подтверждения регистрации", но в законодательстве нет ни одного упоминания о таком боте. Это самовольная инициатива чиновников, которые трактуют законы по собственному усмотрению, чтобы расширить возможности для вмешательства в деятельность блогеров", - добавили в ЦПД.

