Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Российскую телеведущую Лазареву в очередной раз заочно осудили в РФ — общий срок 7 лет колонии как «иноагентке»

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Пресненский суд Москвы заочно приговорил Татьяну Лазареву к одному году и девяти месяцам исправительных работ за нарушение обязанностей «иностранного агента», что добавляется к предыдущему приговору. Общий срок наказания составляет семь лет колонии, в том числе за «оправдание терроризма» и публикации без пометки «иностранный агент».

Российскую телеведущую Лазареву в очередной раз заочно осудили в РФ — общий срок 7 лет колонии как «иноагентке»

Пресненский суд Москвы заочно вынес приговор телеведущей Татьяне Лазаревой по делу о нарушении обязанностей "иностранного агента". По данным "Медиазоны", ей назначено один год и девять месяцев исправительных работ, что добавляется к предыдущему приговору. Об этом пишет УНН.

Детали

Поводом для нового дела стали две публикации Лазаревой в Telegram-канале "Лазарева тут!", опубликованные в феврале 2025 года без пометки "иностранный агент". Ранее телеведущую уже дважды привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. Прокурор требовал для Лазаревой одного года колонии.

Адвокат Леонид Соловьев в суде назвал обвинения политически мотивированными и заявил, что в действиях телеведущей нет состава преступления, прося суд оправдать подзащитную.

Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговоры до 13 лет колонии за "фейки" о войне в Украине и "действия против власти"15.09.25, 13:26 • 5962 просмотра

Стоит напомнить, что российские власти признали Лазареву "иностранным агентом" летом 2022 года. В декабре 2024 года заочно ей уже присудили шесть с половиной лет колонии по статье об "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за ее высказываний об атаках беспилотников ВСУ по российским городам.

Таким образом, с учетом последнего приговора, общий срок наказания Лазаревой составляет семь лет колонии.

Справка 

Татьяна Лазарева – российская телеведущая, актриса и общественный деятель, известная своей проукраинской позицией и критикой политики Кремля. Родилась 21 июля 1966 года в Новосибирске. В 1990-х годах получила популярность как ведущая юмористического шоу "О.С.П.-студия" и актриса сериала "33 квадратных метра". В течение 2004–2012 годов работала на телеканале СТС.

С 2016 года проживает в Марбелье, Испания. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Татьяна Лазарева открыто осудила агрессию Кремля. Она публично отказалась возвращаться в Москву и выразила поддержку Украине. В частности, после ракетного удара по Сумам в апреле 2025 года Лазарева эмоционально обратилась к украинцам, заявив, что "я опозорена на всю жизнь".

Татьяна Лазарева была приглашенным судьей на украинское шоу "Лига смеха" в начале 2022 года.

Несмотря на преследования со стороны российских властей, Татьяна Лазарева продолжает активно выражать свою позицию через социальные сети, в частности в Instagram. Она также занимается общественной деятельностью, в частности поддерживает украинских беженцев и выступает за права человека.

власти рф криминализируют любую независимую журналистику17.09.25, 03:28 • 3875 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультура
