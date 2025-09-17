власти рф криминализируют любую независимую журналистику

После полномасштабного вторжения в Украину кремль почти полностью зачистил независимое медиапространство: редакции блокируют, признают "иностранными агентами" или "нежелательными". Законы, криминализирующие критику армии или государственной политики, активно применяются против журналистов. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с марта действует новый механизм давления: все, кого минюст внес в перечень "лиц под иностранным влиянием", обязаны открывать спецсчета, куда должны поступать все их доходы – от гонораров до дивидендов. Снять средства можно только после исключения из реестра, что фактически парализует финансовую деятельность независимых медиа в эмиграции.

В августе генпрокуратура рф объяснила внесение международной организации "Репортеры без границ" в список "нежелательных", обвинив ее в распространении "западных клише" о преследовании журналистов - говорится в сообщении.

Как сообщили в СВРУ, только с начала года российские власти добавили в этот перечень 62 организации, а за сотрудничество с ними составили более 130 протоколов.

По данным Committee to Protect Journalists, на февраль 2025 года статус "иностранных агентов" получили 247 журналистов и редакций. Шестерых репортеров, работающих за границей, российские суды заочно приговорили к заключению на сроки от 7,5 до 11 лет по обвинениям в "фейках".

Напомним

Провластного российского политолога Сергея Маркова признали "иностранным агентом". Вероятная причина - его заявление об ответственности РФ за сбитие азербайджанского самолета 25 декабря 2024 года.

Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД