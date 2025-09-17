Глава оккупационной администрации в Донецкой области денис пушилин провел встречу с группой так называемых иностранных журналистов и политиков из ряда стран. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Подробности

Среди участников были представители из США, Латинской Америки, Чехии, Словакии, Турции, Бельгии и Франции. Мероприятия подобного формата российская пропаганда использует, чтобы создать иллюзию международного интереса к временно оккупированным территориям и распространять выдумки о якобы "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" региона.

В Центре подчеркивают, что ни одно авторитетное издание не командирует своих журналистов на оккупированные территории, ведь это является прямым нарушением украинского законодательства.

Те же "иностранные журналисты" и политики, которых собрали на встрече, - это преимущественно маргинальные персонажи - отмечают в ЦПД.

Напомним

Недавно в ЦПД также отмечали, что российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. Целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ.

На самом же деле на оккупированной части Донетчины продолжается острый водный кризис, население беспокоит перспектива отопительного сезона, а вопрос компенсаций за разрушенное жилье остается нерешенным.

