16:50 • 13307 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 23301 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 17773 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 32909 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 47995 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24439 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40445 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36673 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16623 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37598 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Глава оккупационной администрации денис пушилин провел встречу с иностранными журналистами и политиками из разных стран. ЦПД отмечает, что это маргинальные личности, а российская пропаганда использует такие мероприятия для распространения вымыслов.

Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД

Глава оккупационной администрации в Донецкой области денис пушилин провел встречу с группой так называемых иностранных журналистов и политиков из ряда стран. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Подробности

Среди участников были представители из США, Латинской Америки, Чехии, Словакии, Турции, Бельгии и Франции. Мероприятия подобного формата российская пропаганда использует, чтобы создать иллюзию международного интереса к временно оккупированным территориям и распространять выдумки о якобы "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" региона.

В Центре подчеркивают, что ни одно авторитетное издание не командирует своих журналистов на оккупированные территории, ведь это является прямым нарушением украинского законодательства. 

Те же "иностранные журналисты" и политики, которых собрали на встрече, - это преимущественно маргинальные персонажи

- отмечают в ЦПД.

Напомним

Недавно в ЦПД также отмечали, что российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. Целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ.

На самом же деле на оккупированной части Донетчины продолжается острый водный кризис, население беспокоит перспектива отопительного сезона, а вопрос компенсаций за разрушенное жилье остается нерешенным.

Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПД16.09.25, 03:27 • 18798 просмотров

Вероника Марченко

