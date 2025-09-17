Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД
Киев • УНН
Глава оккупационной администрации денис пушилин провел встречу с иностранными журналистами и политиками из разных стран. ЦПД отмечает, что это маргинальные личности, а российская пропаганда использует такие мероприятия для распространения вымыслов.
Глава оккупационной администрации в Донецкой области денис пушилин провел встречу с группой так называемых иностранных журналистов и политиков из ряда стран. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Подробности
Среди участников были представители из США, Латинской Америки, Чехии, Словакии, Турции, Бельгии и Франции. Мероприятия подобного формата российская пропаганда использует, чтобы создать иллюзию международного интереса к временно оккупированным территориям и распространять выдумки о якобы "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" региона.
В Центре подчеркивают, что ни одно авторитетное издание не командирует своих журналистов на оккупированные территории, ведь это является прямым нарушением украинского законодательства.
Те же "иностранные журналисты" и политики, которых собрали на встрече, - это преимущественно маргинальные персонажи
Напомним
Недавно в ЦПД также отмечали, что российские медиа активно освещают поездки на ВОТ, акцентируя внимание на открытии новых объектов и встречах с местными жителями. Целью визита является сокрытие реальных проблем и гуманитарного кризиса на ВОТ.
На самом же деле на оккупированной части Донетчины продолжается острый водный кризис, население беспокоит перспектива отопительного сезона, а вопрос компенсаций за разрушенное жилье остается нерешенным.
