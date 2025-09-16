Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПД
Киев • УНН
Российские медиа распространяют ложную информацию о якобы использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" в Сосновке на Днепропетровщине. Центр противодействия дезинформации опровергает эти заявления, подчеркивая отсутствие доказательств и неидентифицированность "очевидцев".
Детали
Российские ресурсы утверждают, что украинские военные принуждали гражданских переносить раненых, носить боеприпасы и рыть окопы, а также обустраивать огневые точки в домах.
Никаких доказательств этой информации нет, а очевидцы, на которых ссылаются пропагандисты, не идентифицированы.
Это стандартная тактика российских медиа — распространять эмоциональные истории без каких-либо подтверждений. Вместо признания собственных преступлений против гражданской инфраструктуры россияне пытаются переложить вину на Украину
Напомним
Недавно в ЦПД сообщали, что российские пропагандистские ресурсы и анонимные каналы в соцсетях распространяют дезинформацию, цель которой — обвинить Украину в атаке дронов на территории Польши.
