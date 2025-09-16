$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 23181 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 30602 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 25680 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 30076 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 31842 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 62114 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38716 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33516 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36950 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59524 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПД

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Российские медиа распространяют ложную информацию о якобы использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" в Сосновке на Днепропетровщине. Центр противодействия дезинформации опровергает эти заявления, подчеркивая отсутствие доказательств и неидентифицированность "очевидцев".

Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПД

Российские медиа распространяют ложную информацию о якобы использовании мирных жителей ВСУ в качестве "живого щита" в Сосновке на Днепропетровщине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Российские ресурсы утверждают, что украинские военные принуждали гражданских переносить раненых, носить боеприпасы и рыть окопы, а также обустраивать огневые точки в домах.

Никаких доказательств этой информации нет, а очевидцы, на которых ссылаются пропагандисты, не идентифицированы.

Это стандартная тактика российских медиа — распространять эмоциональные истории без каких-либо подтверждений. Вместо признания собственных преступлений против гражданской инфраструктуры россияне пытаются переложить вину на Украину

- подчеркнули в ЦПД.

Напомним

Недавно в ЦПД сообщали, что российские пропагандистские ресурсы и анонимные каналы в соцсетях распространяют дезинформацию, цель которой — обвинить Украину в атаке дронов на территории Польши.

С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД09.09.25, 15:18 • 17713 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Днепропетровская область
Украина
Польша